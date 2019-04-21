統一獅在昨天一次傷了4名主力，包含陳傑憲遭觸身球擊中導致骨折、江亮緯跑壘踩到對手倒地而腰部緊繃、蔡奕玄因抓盜壘被撞到膝蓋、黃恩賜打擊時反彈到左手，一度沒辦法握球棒。因此緊急叫莊駿凱、林祖傑上一軍，分擔外野及內野防線。

昨天接連傷兵讓統一獅總教練黃甘霖很頭痛，原本的隊形漸漸穩定，如今卻因傷勢亂了陣形，尤其陳傑憲骨折須開刀，少了他隊伍受到很大影響，畢竟他是隊長、精神領袖，會影響球隊士氣，但希望其他球員可以在關鍵時刻挺身而出。

昨天午場比賽打下4分打點的黃恩賜，因舊傷復發無法上場，蔗總表示黃恩賜右手原本就有舊傷，醫生原本建議開刀，但因為復原時間較長，所以選擇忍痛上場，昨天震到後一度無法握球棒，現在比較好了。

傷兵突增讓蔗總傷腦筋，因此考慮未來會招募新洋將來填補空缺：「目前奧斯丁先發表現不理想，沒辦法拉長投球局數，知念沒辦法先發，瑞安回一軍後看狀況再選擇洋炮或洋投。」

(中時電子報)