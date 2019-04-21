有一男子戴著口罩與帽子，在高雄市政府靜坐，身上的牌子寫著「國民黨黑箱作業卡死韓市長」、「絕食請求韓市長選總統」。(柯宗緯攝)

有一男子戴著口罩與帽子，在高雄市政府靜坐，身上的牌子寫著「國民黨黑箱作業卡死韓市長」、「絕食請求韓市長選總統」。(柯宗緯攝)

有一男子戴著口罩與帽子，絕食請求韓市長選總統。(柯宗緯攝)

高雄市政府四維行政中心。(柯宗緯攝)

國民黨2020總統初選被指卡韓，基層韓粉十分憤怒喊出「非韓不選」口號，各地國民黨民代抗議電話接不完。一位楊姓網友在「韓國瑜鐵粉後援會」貼出兩張照片，戴著口罩與帽子在高雄市政府靜坐，身上的牌子寫著「國民黨黑箱作業卡死韓市長」、「絕食請求韓市長選總統」。許多韓粉呼籲他冷靜，並說這樣不是愛韓市長，是害韓市長。

鴻海董事長郭台銘宣布投入總統初選後，國民黨內掀起「韓郭之爭」，更被外界解讀國民黨權貴復辟。立委許淑華透漏，服務處電話接不完，起碼有八成支持者，都力拱韓國瑜選總統。

58歲楊姓建築工人，今（21）日到高市府四維行政中心門口靜坐絕食，掛上自製看板「絕食請求韓市長選總統」、「國民黨黑箱作業，卡死韓市長」，強烈希望韓國瑜能選總統救台灣，他強調絕食3天不會死，但韓若未好好做決定，台灣恐怕完蛋了。

楊男在「韓國瑜鐵粉後援會」貼出絕食抗議照片，底下許多韓粉呼籲他理智「覺得這種行為很不妥」、「不要吧！請理智一點」、「覺得這種行為很不妥」、「你的精神，我佩服。但是不值得絕食」、「理智，拜託，我們韓市長會難過的」、「這不是在韓市長，是在害韓市長」、「別啦，把身體保重好，4/27出來挺韓市長」、「不要這樣！韓市長會很心疼的，你自己也千萬保重啊！」

楊姓建築工人表示，自己原本是民進黨死忠支持者，只有國小畢業，更自嘲學歷不高，連寫看板都寫錯字；他在韓出來選市長後，認同其理念，由綠轉藍，變成鐵韓粉，一心希望韓能出來選總統，未料卻殺出郭台銘這個程咬金。

他特地向老闆告假3天，到市府四維中心靜坐絕食，不吃不睡只喝水，只要他宣布選或不選後，便會自動離開。他強調，這動作要讓韓知道，台灣有小老百姓在挺你，「郭台銘有錢，砸不死我們韓粉的一條心」。

他向韓國瑜喊話，老百姓已經這麼困苦了，大家的心聲就是希望他出來選總統，「雖然我會餓，但是不會死啦」，3天而已，外界不用擔心他，稍微忍耐可以度過，請韓了解韓粉們可當他的後盾，他也嘲諷郭「有民心才是萬能，沒民心有錢也沒用」

警衛及警察原本要驅離他，不過警方表示，因沒構成3人以上未經申請違反集會遊行法，就只能柔性勸說，且楊男算是蠻冷靜和平表達訴求，經過初步安檢，身上也沒有其他的違禁用品，但會持續在旁監視，防止場面失控。

獨家》韓粉請假三天 高市府靜坐絕食抗議國民黨黑箱

(中時電子報)