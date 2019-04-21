挑戰美國PGA巡迴賽的台灣高爾夫好手潘政琮，本周參加傳承者盃高球賽，目前三回合打完總計205桿暫時並列第5，僅落後領先者、美國好手強森（Dustin Johnson）2桿，讓自己在最後一回合處於有爭冠希望的有利位子。

潘政琮2019年賽季至今已經參加10場賽事，前9場比賽最佳名次是3月底威士伯錦標賽第42名，本周傳承者盃高球賽要問鼎個人本季最佳成績，他延續第二回合65桿好手桿，第三回合抓下了6 隻博蒂、1隻老鷹，儘管也出現4個柏忌和1個雙柏忌，表現仍瑕不掩瑜，以低於標準桿2桿的69桿完成第三回合。

Today at the 51st #RBCHeritage:



Leader: @DJohnsonPGA 🇺🇸



Best Round: -6 by @webbsimpson1



Weather: 🌺🌸🌤



Stat: 3️⃣0️⃣5️⃣.7️⃣ yards/drive by DJ 🏌️‍♂️



Crowd: 🔊🔊🔊



Emoji: 🍹



Shot: 👇 by @DJohnsonPGApic.twitter.com/wRUuEdDh03 — RBC Heritage (@RBC_Heritage) 2019年4月20日

這項賽事在美國南卡羅來納州希爾頓黑德島舉辦，而強森剛好就是來自南卡州的好手，「回家比賽」幫助他手感加溫，三回合打完總計是低於標準桿10桿的203桿，站在單獨領先位置，第三回合賽後他說：「去年我也有回來打這項賽事，由於是睽違9年後再度回到這裡比賽，這兩次參賽我都很享受，也是我現在很期待的事情，這裡有很多球迷支持，加上我在南卡羅來納州生活過的經驗，確實給我很多幫助。」

愛爾蘭選手羅瑞（Shane Lowry）、英格蘭選手波特（Ian Poulter）及斯洛伐克選手沙巴提尼（Rory Sabbatini）同以總計204桿緊追在後，僅落後強森1桿。

(中時電子報)