2015年奪得倫敦維格摩音樂廳國際弦樂四重奏大賽首獎，范．庫易克四重奏在短短幾年之間發跡，儼然成為法國室內樂界新希望，今年他們將首度登上國家音樂廳舞台，展現新一代弦樂四重奏團的實力。

范．庫易克四重奏成立於2012年，在法國前輩易沙意四重奏與塔利希四重奏的加持之下，迅速成為法國最受矚目的弦樂四重奏團之一。

范．庫易克四重奏成員分別出身巴黎與里昂國立音樂院，都是易沙意四重奏的學生，第一小提琴家范．庫易克表示，一開始他們只是想在畢業之後找個藉口繼續拉琴，並沒有強烈的事業心，「反倒是同學與老師們都覺得我們的合奏裡有一些很特別的聲音，這也鼓勵了我們組團演出。」

從2015年的倫敦維格摩音樂廳國際弦樂四重奏大賽首獎之後，范．庫易克四重奏連續拿到BBC廣播電台遴選「新世代藝術家」、歐洲音樂廳協會的「閃耀之星」，演出被譽為「充滿能量與冒險精神」，他們還獲得阿班貝爾格四重奏第一小提琴畢希勒的邀請，前往馬德里索菲亞皇后高等音樂學院深造，只要有空，他們就可以飛到西班牙進修。

范‧庫易克說，他們持續吸收不同名團的觀點，「我們不見得會照本宣科，但知道可以如何做，對我們來說就是珍貴的收穫。」

范．庫易克四重奏成員包括第一小提琴家范．庫易克、第二小提琴家法弗布勒、中提琴家方索瓦以及大提琴家羅賓。這次是范．庫易克四重奏二度來台，「台北對我們而言是一個很奇妙的城市，它有大都會的快速，但人們的親切又會讓你覺得放鬆且安全。我們很高興能夠再次回到台北，呈現我們這幾年來的音樂蛻變。」

范．庫易克四重奏將於5月1日演出，地點在台北國家音樂廳。曲目包括莫札特《D小調第15號弦樂四重奏》、拉威爾《F大調弦樂四重奏》以及布拉姆斯《A小調第二號弦樂四重奏》。

(中時 )