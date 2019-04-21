交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，其中「小客車租賃業需以1小時作為收費標準」等同阻斷Uber與租賃業的合作，網路叫車平台自救會今號召上萬人至總統府前抗議。Uber台灣區總經理吳罡表示，目前距離該法預告結束只剩5天，修法上路後將導致近200多間中小型租賃車公司無法營運。Uber指出，網上已有28萬人連署要求撤銷該法。

交通部修改後的《運管規則》103條之1，限制租賃車不得巡迴攬客、排班，且計費要以小時為單位，限制Uber與代僱駕駛出路，衝擊全台上萬代僱駕駛生計。今日有上萬名代僱駕駛至凱道參與抗議活動，要求交通部撤銷惡法，還給人民工作權。

吳罡指出，目前Uber與租賃車行合作的模式是2年前與交通部商討出來的，2年來以合法方式營運，交通部卻在2個月前改變規則，不僅衝擊Uber司機，也將摧毀上萬名代僱駕駛生計。

吳罡表示，交通部應撤銷修法草案，該法不只無法解決計程車所遇困境，反而會摧毀另一駕駛族群與產業的創新機會，等於是雙輸，要求交通部與所有有關團體一同討論，找出正面並合理的解決方案。

Uber表示，目前公共政策平台中共有28萬名民眾連署撤銷修法草案，且有超過7000名留言討論，可見民意已非常清楚，大眾是支持創新的，盼政府能聽見消費者的聲音，撤銷惡法。

Uber指出，距離修法預告期限只剩5天，若該法直接實行，可能會讓200多間中小型租賃車公司無法營運，叫車平台業者和新創公司也將被迫重新評估在台灣的發展性，沒有人因這個法規修正而受益，台灣也勢必在全球創新競賽中繼續落後其他國家。

(中時 )