為紀念2563年佛誕，大台中佛教會21日在豐原富春國小舉行佛誕節暨浴佛祈福大典，吸引千餘信眾共沐佛恩，感念佛陀關懷眾生的慈悲心，場面盛大莊嚴。台中市長盧秀燕也到場出席盛會，透過浴佛儀式，為蒼生祈福，虔誠祈願天下無災。
浴佛祈福大典上，逾千信眾排隊禮敬佛像，再藉香花淨水灌沐，藉此紀念2563年佛誕，場面盛大莊嚴。盧秀燕獲邀到場，她先虔敬禮拜，接著手持竹杓，舀香湯灌沐佛陀聖像，市議員張瀞分、民政局長吳世瑋、社會局長李允傑、豐原區長徐照山也陪同出席浴佛盛會。
盧秀燕致詞時，特別肯定浴佛祈福大典，讓信眾藉此求得平安，她也推崇大台中佛教會成員長期發揮佛祖慈悲、愛心的精神，做很多公德，淨化人心、安定人心。盧秀燕並強調，信佛的人「好心肝、做好代誌」，市府會與各宗教攜手合作，讓台中安定、社會平安祥和。
市議員張瀞分則表示，大台中佛教會長期在豐原舉辦浴佛大典，讓當地獲得佛祖加持，大家心平氣和，安和樂利。高雄市長韓國瑜曾說「世上苦人多」，世界上痛苦的人真的很多，希望在佛光普照下，能夠讓大家得樂離苦。
現場除有浴佛儀式，園遊會還販售各式素食餐點，並提供獎品摸彩，也安排多項表演節目，為莊嚴隆重的浴佛大典，增添熱鬧氣氛。
(中時 )
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