大甲媽祖駐駕北巡系列活動引發熱烈迴響，至今以超越7萬人參拜，因27日適逢（農曆3月23日）為媽祖娘娘聖誕，主辦單位今邀請台北市長柯文哲到場參拜，並參觀媽祖光影展，柯文哲現場發放平安蛋給民眾，分享媽祖福澤。主辦單位表示，大甲媽祖駐駕北巡系列活動至4月30日，每逢假日將舉辦法會及平安宴，民眾可自由到場參拜。

大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動於會場每日開放時段讓民眾可祈福稜轎腳，求平安，民眾於現場瑜指定臉書粉絲專頁打卡，可獲得「大甲媽壓轎金」，此壓轎金可隨身攜帶、貼於家門口，有辟邪保平安的功效。

大甲媽祖北巡駐駕會場每逢周末舉辦消災祈福法會，柯文哲今到場以隆重莊嚴的三牲禮向媽祖參拜，因27日適逢（農曆3月23日）為媽祖娘娘聖誕，主辦單位特別準備平安蛋，由柯文哲發放給民眾，一同為媽祖娘娘祝壽也「呷平安」。

主辦單位表示，稜轎腳是大甲媽繞境活動亮點，恭迎平常難得一見的大甲鎮瀾宮神轎，讓民眾藉由稜轎腳，虔誠向媽祖祈求庇佑平安，並體驗遶境氛圍。此外，奉媽祖指示，4月15日起周一至周五下午下午２時至３時、晚間８時至９時，開放寵物一同稜轎腳。

媽祖光影展以數位光影技術呈現，分為「天妃顯聖錄」、「陣頭民俗藝術」、「媽祖祖廟聖像巡禮」、「廟宇藝術文化」、「天妃到天后等」等5大主題，透過多媒體互動裝置，帶領民眾深入了解媽祖信仰文化。

大甲媽北巡駐駕系列活動即日起至4月30日，地點位於忠孝東路6段39號，鄰近後山埤捷運站4號出口，開放民眾免費參拜及參觀媽祖光影展。

(中時 )