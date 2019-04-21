6分鐘連2震。(翻攝圖中央氣象局)
6分鐘連2震。(翻攝圖中央氣象局)

4月21號16點09分，在宜蘭縣近海發生芮氏規模3.9地震，地震深度9.9公里，震央位在宜蘭縣政府東偏北方6.7公里，最大震度為宜蘭縣地區3級。

各地震度，宜蘭市3級、頭城3級、武塔3級、南澳3級、新北市2級、臺北市1級、基隆市1級、桃園市1級、新竹縣1級、花蓮縣1級。

16:15分，同一地區，又發生芮氏規模3.8地震，6分鐘連2震，地震深度10.1公里，最大震度宜蘭線南澳4級。

(中時電子報)

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