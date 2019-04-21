北部有感！16：09宜蘭近海發生規模3.9地震 16:302019/04/21 中時電子報 陳煌祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 16點9分宜蘭縣近海發生芮氏規模3.9，最大震度宜蘭3級。(圖/中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 6分鐘連2震。(翻攝圖中央氣象局) 4月21號16點09分，在宜蘭縣近海發生芮氏規模3.9地震，地震深度9.9公里，震央位在宜蘭縣政府東偏北方6.7公里，最大震度為宜蘭縣地區3級。 各地震度，宜蘭市3級、頭城3級、武塔3級、南澳3級、新北市2級、臺北市1級、基隆市1級、桃園市1級、新竹縣1級、花蓮縣1級。 16:15分，同一地區，又發生芮氏規模3.8地震，6分鐘連2震，地震深度10.1公里，最大震度宜蘭線南澳4級。 (中時電子報) #宜蘭縣 #地震 #公里 #近海 #臺北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 地牛翻身 國小學生急避難 13:522019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 林姿妙赴陸推銷農漁產品 煎蔥油餅秀手藝 15:182019/04/18 住宅地震險 花蓮投保率不到3成 19:122019/04/18 3天前就有前兆 氣象局：6.1強震為獨立地震 20:202019/04/18 7級震央銅門村 師抱幼兒狂奔 01:132019/04/19 訪陸拚5億訂單 林姿妙不怕被抹紅 04:092019/04/20 慧燈中學 校名有故事 04:102019/04/20 臺北市節能領導獎開跑 最高20萬 04:102019/04/21 北市節電行動目標3年2.5億度 04:102019/04/21 生活熱門新聞 老翁下體癢到快往生 褲子一脫醫生傻了 - 生活 「興隆居」遭盯開發票 業者：若無對策就收攤 - 生活 北部有感！16：09宜蘭近海發生規模3.9地震 - 生活 台人出國貪婪面目曝光 他曝連這也偷 - 生活 有這4種症狀快就醫 恐椎動脈剝離 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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