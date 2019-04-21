垃圾卡在石頭縫隙，得靠彎曲身體還溼地清淨。（吳敏菁攝）

「世界地球日」前夕，慈濟臺中、大林與斗六等3家醫院同仁與家屬近300人和海巡署中部分署第三岸巡隊、童軍團彰二團、台中翔鷹團，大手牽小手，前往彰化漢寶溼地淨灘，用實際行動宣告達「愛地球，我可以！」

彰化漢寶溼地3月才舉辦過千人淨灘，這次仍清出一般垃圾1車和可回收垃圾2車，可見海洋垃圾累積的驚人，環保還要更努力。

垃圾卡在石頭縫隙，得靠彎曲身體還溼地清淨。（吳敏菁攝）

垃圾卡在石頭縫隙，得靠彎曲身體還溼地清淨。（吳敏菁攝）

臺中慈濟醫院院長簡守信說，實際穿梭潮間帶，才深刻體會到，事先難以想像溼地垃圾的多樣性、複雜性以及撿拾垃圾的困難度，包括卡在石頭縫中的瓶子、鞋子，什麼都有，要拉出魚網更需要眾人合心協力，這些垃圾告訴我們一件事，人類的汙染無孔不入，要動員更多人才能改變生活習慣，為周遭的環境多付出一點。

這次活動，年輕族群小朋友比率高於年長師兄師姊，慈濟希望能代表上下能傳承的心，藉著大手牽小手，用心、用力克服種種困難還海洋清淨，環保教育要更用心思考，也許未來應努力將大家實際看到的畫面，透過學校分享，讓小朋友改變大人的習慣。

臺中慈濟醫院企劃室同仁李鈺婷夫妻帶著兩個就讀小學的兒子體驗淨灘石頭縫裡撿出許多瓶罐、塑膠，李鈺婷說，一眼看去以為很乾淨，細看才發現垃圾全都卡在石頭縫隙裡，生活中以為方便的東西全都成為一大堆垃圾。

手術室同仁賴妍蓁帶小學二年級雙胞胎女兒淨灘，她說，這是參與社區環保活動最累、最髒，也最有意義的一次，發現溼地潮間帶居然有不少胰島素空針，讓她十分驚訝。

慈濟護理之家同仁林怡君與父母、姪子5人3代同堂一起愛地球，才念中班的姪子小小年紀開始學習垃圾分類。護理部督導顏雅卉的女兒顏以愛才11歲，她驚訝，塑膠垃圾跟保特瓶撿都撿不完，居然還有國外的瓶子，以前也會喝瓶裝飲料，以後一定要自己帶環保杯。

(中時 )