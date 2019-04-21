或許直到現在，李盈鋒這個名字，對不少球迷來說還是很陌生，畢竟在他效力富邦勇士兩年期間，才打了4場例行賽，如今卻因林孟學腳踝扭傷，李盈鋒突然變成富邦今年季後賽重要輪替之一，簡直成為富邦陣中「奇兵」或「伏兵」！

畢竟李盈鋒上季3場例行賽共打11分鐘，本季也到最後1場例行賽才上，卻交出上場17分鐘，投進3顆三分球，13分、2籃板及1抄截的令人印象深刻數據，如今又在富邦首場季後賽替補打了13分鐘，拿下1分、3籃板與1抄截。

為何會從「冰人」變成季後賽重要替補？富邦總教練許晉哲表示，並非因為李盈鋒最後1場例行賽表現，而是「二選一」後的決定，「我們必須找到頂替孟學人選，所以就在李盈鋒與楊興治當中挑選，只是最後我們選了盈鋒而已。」

許晉哲強調，在他的球隊當中，都會給予每個球員設定各自定位，更期望能跟教練團走在同樣路線上，「其實李盈鋒練球狀況沒問題，卻始終無法達到我們要求，尤其是他在場上不知道何時該出手，幸好昨天第1戰，盈鋒做到了！」

「昨天一開始上去，盈鋒有點亂跑，所以我在暫停時刻意『恐嚇』他，叫他假如不做好，第2戰就改登錄興治，」許晉哲說，「結果接下來他馬上搶3個籃板，他的強項本來就是防守與籃板，我只是希望他別覺得球隊一定要用他。」

聽到許晉哲這樣說，李盈鋒連忙表示，「那不叫恐嚇啦！只是許教練給我另外一種激勵方式，老實講，我昨天上去確實壓力很大，也很緊張，被許教練罵過之後，情緒反而好一點，反正我就是隨時準備好，別老是需要教練提醒。」

由於本季來到「合約年」，對於自己下一步，李盈鋒表示打完本季再說，一切順其自然，「待在富邦這兩年雖然上場機會不多，我仍學了不少，這些都是以前大學時期沒教過的細節，讓我收穫很大，至少我吸收到屬於自己的東西。」

(中時電子報)