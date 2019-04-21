高雄市長韓國瑜對於軍法說引發民進黨鋪天蓋地的反擊，民進黨立委王定宇提案修改《刑法》外患罪，將外患罪適用範圍擴大到「敵人」（大陸）。對此前台北縣長周錫瑋抨擊，民進黨真是應驗一到選舉就拿統獨大戰騙選票，製造兩岸情勢緊張，更是人權倒退，企圖法理台獨。

周錫瑋指出，蔡英文為什麼要修「外患罪」，就是要把大陸歸類為「外國」。把「大陸」定性為「外國敵人」，這樣就可挑起意識形態鬥爭及族群仇恨，爭取深綠人民對大陸仇恨，蔡英文就得到穩定支持。

他表示，民進黨要繼續執政，就不惜處處點火，拚命製造敵人，以前是外有共產黨、內有國民黨，現在再加兩位橫空出世新敵人「韓國瑜、郭台銘」，當然要利用這機會，將國民黨、韓郭二位極力抹紅，抹好、抹滿，讓百姓認為他們都站在「敵人」那一邊。藉由「外患」解決「內患」。

對於蔡英文日前在跑地方行程時，又公然稱呼自己「台灣總統」，現在又直接想藉由立法，變更國土、大搞台獨，明目張膽的違背中華民國憲法，王定宇還提案將大陸地區列為敵區，對此周錫瑋痛批，此舉已經違反憲法，因為大陸地區是中華民國憲法中的地區，不是敵區，「違憲的法律在立法院根本不能審」！

周錫瑋認為，民進黨一再違反憲法根本無人可擋，所有的立法委員、媒體、民眾應該知道民進黨為了勝選大搞台獨、製造社會對立、誘導兩岸發生戰爭，法律抵觸憲法時，該法律無效。

他強調，切斷兩岸任何的民族情感、血緣及文化的關係，下手之狠，就是拆散兩岸同文同種的劊子手。

(中時 )