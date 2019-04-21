有網友發文指台旅行團到日本旅遊，入住飯店後會偷打包自助餐、偷餐具、浴衣。（示意圖/達志）

網友在《爆廢公社二館》發文。翻攝《爆廢公社二館》

網友在《爆廢公社二館》發文。翻攝《爆廢公社二館》

台灣一年約有400萬人次赴日旅遊，有網友在臉書社團發文說，有旅遊團用餐時不遵守餐廳規則，偷偷帶酒來開，還有的偷打包自助餐、偷餐具、浴衣，讓在日本工作的台灣人感到丟臉。

一網友在《爆廢公社二館》代朋友發文，他的朋友在日本工作，工作時看到台灣旅行團入住飯店後的一些行為，讓他感到丟臉。原po朋友表示，拜託台灣人出國真的自重，最近我們這邊（日本）進入旺季，來的大多都是台灣觀光團，我們都能夠理解行程忙所以遲到，這沒關係，但拜託遵守餐廳規定好嗎？

他說，今天有一團某旅行社的客人用餐，自己帶酒進來開，餐廳開酒要收開瓶費的相信大家都知道，但我們體諒客人可能不知道，先用日文跟導遊說請他們收起來，結果我們一離開，就聽到導遊用中文說趁他們不在再喝，後來乾脆不演了直接拿出來，我們後來用中文跟他說請不要這樣，他就從冰箱拿兩瓶酒說：阿不然我買這兩瓶給你們賺嘛。

原po表示，這什麼邏輯？我偷了你兩千再跟你買700說賠償？這全程，我們主管，日本員工都知道，只是後來主管跟我們說沒關係就算了，很丟臉，真的很丟臉。之前也有客人自己帶，然後請導遊問我們能不能開，我們主管直接就讓他免費開了，我不知道開口有多難啦，我們這邊的日本人都還蠻喜歡台灣人的，三不五時也會給些優待給些方便。

他還說，他在日本這工作一年下來，只有台灣、中國的客人會出現這種問題，要不偷打包自助餐的東西，不然就是一次夾一大堆深怕吃不到，結果咬兩口發現不合胃口就不吃了，要不偷餐具，偷浴衣。不是很愛自誇台灣人多有水準多有禮貌嗎？出國就不當台灣人了是嗎？每次台灣人出問題，我們自己在這邊工作的都會替他們丟臉。

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(中時電子報)