新民調輸賴清德！蔡英文出席活動回應

蔡英文總統21日南下屏東參與地方黨籍幹部座談會，並抽空來到鹽埔鄉慈天宮參拜，被問及近來與高雄市長韓國瑜針對國軍議題對槓，有網友懷疑是要邊緣賴清德，她強調，即便是初選階段，她還是中華民國總統，若有羞辱國軍的言論，她會毅然決然跳出來捍衛。

蔡英文措辭強烈的說，影響國軍士氣、三軍統帥還是要站出來講話，不能因為正值黨內初選階段，就只能任由國軍遭到羞辱，「這樣說不過去」。

蔡英文更主動針對郭台銘對於「區域經濟鑰匙是北京」的說法發表意見，她說，鑰匙有2種，一種是鎖住自己的鑰匙、一種是開放的鑰匙，前朝選擇把自己鎖在中國經濟體下的選項，我們則是走向世界、建立與國際更頻繁的經濟關係。那這2把鑰匙要問郭董事長，他究竟是哪一把鑰匙？還是他有另一把鑰匙？

至於台灣民意基金會針對2020總統大選，若是賴清德、韓國瑜與柯文哲3腳督局面，賴清德以3成3支持率脫穎而出，面對民調，蔡英文說，「那其他民調又如何？」，她尊重民調，但也強調，整體執政是往上走的，顯然民眾對於政府滿意度是往上升。

(中時 )