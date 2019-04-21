把握機會快來新竹桐花祭！古橋光雕秀超吸睛

上圖:桐花。下圖：「新竹遶桐花」活動。（圖/中華民國客家委員會網站）

新竹客家桐花祭，正式開跑，今年首次推出藝術光雕秀，七彩的燈光，投影在東安古橋上，現代藝術和歷史古蹟完美結合，如果到新竹，可以來場桐花小旅行，或是桐花美食宴。

「新竹遶桐花」2019年新竹縣客家桐花祭20、21日在關西鎮東安古橋舉辦，白天有桐花市集、創意市集及表演，夜間則首度在古橋上演光雕秀，典雅橋梁與科技光影互相結超吸睛。

20日開幕式中，邀請朱俐靜、謝宇威、羅美玲及在地客家歌手，搭配孔鏘弦樂團演出，為新竹縣客家桐花祭拉開序幕。今年還首度甄選桐花季形象大使，邀請民眾一同歡慶桐花祭。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府創舉這次有燈光秀，跟客家桐花大使的選拔，同時也利用這個機會舉辦未婚男女的聯誼活動。

除了古橋光雕秀，後來還有精彩活動，包括4/20(六)-4/21(日)古橋桐花音樂會、夜間古橋燈光秀； 4/20(六)-5/5(日) 鄉鎮桐花輕旅行；5/18(六) 好客上好茶。

(中時電子報)