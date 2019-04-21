苗栗縣長徐耀昌等人為新人獻上誠摯祝福。（何冠嫻攝）

桐花婚禮瀰漫甜蜜氣息，新人許下誓言熱情擁吻。（何冠嫻攝）

桐花婚禮21日盛大展開，來自各地與菲律賓的66對新人齊聚一堂，在富有濃厚的客家文化特色與美麗的桐花景象，共許浪漫誓約，攜手邁向人生新旅程。

苗栗客家桐花婚禮在西湖渡假村登場，苗栗縣長徐耀昌日前率縣府團隊到地方信仰中心玉清宮和天雲廟祈求活動順利，並「跟老天爺借時間」，幸好天公作美，一改日前暴雨突襲，21日上午氣候涼爽，太陽更不時露臉為新人祝福，直至活動結束才下起大雨。來自各地的新人們穿上浪漫白紗或大紅喜氣傳統禮服，在傳統客家八音隊伍行進樂曲下進場，接著依序體驗「添燈儀式」、「敲響幸福鐘」等客家禮俗，最後進行點燭對拜儀式，讓各地青年體驗傳統客庄文化。

徐耀昌表示，今年桐花婚禮邁入第14屆，結合傳統客家古代婚禮、西式浪漫熱鬧庭園婚禮，已促成1214對佳偶，而縣內婚紗、喜餅和金飾珠寶等業者更結合在地文創，串起苗栗的「愛情產業鏈」。他也偕同夫人蔡麗卿大顯恩愛，在台上熱吻炒熱氣氛，並與外交部中部辦事處長宋子正、客家委員會客家文化發展中心主任何金樑、立法委員徐志榮等人共同施放粉色氣球，獻上祝福。

來自台北的詹育麟與菲律賓籍新娘Rina，在異地從師生關係發展為戀人，21日男方帶著熱愛台灣文化的妻子，穿著傳統禮服，體驗浪漫客庄婚禮。

(中時 )