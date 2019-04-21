位在美國休士頓的著名癌症研究機構德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）日前已開除3名疑似替中國大陸竊取美國研究成果的華裔科學家，調查報告指出，科學家涉及利益衝突，同時未申報海外收入；值得注意的是，這是美國政府去年要求研究機構調查旗下研究人員是否涉及竊取機密以來，首次公開嚴懲相關涉案學術人員。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）19日報導，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）去年致函德州大學安德森癌症中心，表明旗下5位研究人員涉及利益衝突及未申報海外所得，並限期30天內予以回應。

德州大學安德森癌症中心隨後表示已開除3名涉案科學家，不過其中2人在開除前已先自動請辭；至於另外2名涉案人士，研究中心已認定其中一人不須開除，另一人還在調查當中。據信涉案5人全數都有亞裔背景，不過前3位遭開除人員都有華裔血統。

德州大學安德森癌症中心院長皮斯特斯（Peter Pisters）表示，國家衛生研究院決定是否繼續出資贊助德州大學安德森癌症中心，而身為納稅人投資的生物醫學研究計畫的管理者，「我們有義務採取進一步行動。」安德森癌症中心2018年共獲得國家衛生研究院資助1.48億美元。

美國近年來日益關注外國政府利用海外留學生、訪問學者竊取美方研究計畫機密，而根據內部文件顯示，早在2015年，美國聯邦調查局（FBI）就已注意到德州大學安德森癌症中心可能有機密外洩疑慮，並要求配合提供有問題人員的信件往來紀錄，2018年中，國家衛生研究院再度致函德州大學安德森癌症中心，詳述關鍵人員的涉案情事。

儘管報導中並未言明相關涉案人員如何竊取研究機密，不過調查報告指出，涉案5名研究人員中的3人可能參與北京推動的「千人計畫」，但是沒有一人揭露這層關係。根據德州大學安德森癌症中心的政策，該研究中心允許旗下研究人員參與「千人計畫」，不過研究人員必須主動揭露自己參與的其他海外研究計畫。美國政府視「千人計畫」為北京試圖將美國科技、智慧財產轉移至大陸的主要途徑。

(中時電子報)