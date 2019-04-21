交通部修訂「汽車運輸業管理規則103-1條」的預告期限將於26日截止，屆時恐衝擊Uber司機及代僱駕駛生計。網路平台叫車代僱駕駛自救會21日在凱道舉行抗議活動，數千名司機及家屬發出怒吼，拉起「沒有人應該輸」的黃毛巾，要求撤回惡法。（劉宗龍攝）

交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，網路叫車平台自救會不滿，今日號召萬人至總統府前抗議，日前遭小黃司機毆打的吳姓司機也現身說法，他痛批，正是因為政府的坐視不管，才會導致部份激進司機徒增雙方對立。一名視障的先生指出，因為導盲犬緣故，許多小黃司機都不願載他，多虧「關懷優步」司機，他才能順利出門工作。

網路叫車平台自救會今日號召代僱駕駛們至總統府前抗議，現場聚集上萬名駕駛、5000台車輛，也有數名代僱駕駛現身說法。有駕駛淚灑舞台，她指出自己在4年前加入Uber平台，有2個大學女兒要撫養，如今將被政府剝奪工作權，她實在不知道未來該如何解決生計。

還有駕駛說，2年前政府說Uber很好，現在又大轉彎說這樣不可以，那麼所有駕駛們的車貸、房貸怎麼辦？又該如何繼續撫養一家老小？痛批簡直是「官逼民反」。

此外日前遭小黃司機圍毆的吳姓駕駛也出現，他表示傷勢已逐漸消腫，周一就會開始上班，他強調多數計程車司機、Uber司機都一樣優秀，但政府的坐視不管、不敢承認「Uber合法」，導致計程車行誤導旗下司機，造就部份激進司機造謠、抹黑，使雙方對立仇恨。

一名視障的先生指出，由於他每日出門工作，會帶著工作器具與導盲犬，許多小黃司機都不願意載他，甚至會以「悠遊卡機器壞掉」作為藉口，但Uber有「關懷優步」服務，且Uber司機也都很樂意幫助他，未來若無法搭乘Uber，對他而言將有嚴重影響。

(中時 )