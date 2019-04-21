法務部「石虎號」巡迴南投，縣府辦反毒行動宣導。（沈揮勝翻攝）

「石虎號」反毒巡迴車啟動儀式。（沈揮勝翻攝）

法務部反毒行動巡迴車「石虎號」開抵南投縣，縣府「毒品危害防制中心」21日舉辦「反毒行動巡迴車啟動暨毒品危害防制衛教活動」，由法務部次長張斗輝與副縣長陳正昇共同主持巡迴啟動儀式，隨即展開為期2個半月、全縣88場次的巡迴宣導活動。

反毒活動地點，在中興新村親情公園，「星期二樂團」、「九天民俗技藝團」精彩節目開場，毒品危害防制中心舉辦藥物濫用防制有獎徵答；現場打卡拍照並說出戒毒成功專線，就送小禮物；另有反行動巡迴車實體展示導覽，與防制中心功能簡介、長期照護宣導攤位。

張斗輝、陳正昇都強調，反毒宣導向下紮根、深入基層與校園的重要性，反毒觀念從小建立，才能讓孩子遠離毒害；目前監獄受刑人約半數是因毒品影響入監，1人吸毒不但全家受害，引發的治安犯罪問題更是會影響到國家社會的安定。

外觀吸睛「石虎號」是以3.5噸之鷗翼式小貨車改造、石虎塗裝造型可愛炫目，內部裝有8面電子宣導看版展示靜態物品、加入仿真新興毒品樣品，以及更生人宣導短片和模擬毒品危害之多媒體互動體驗，多元宣導防毒、拒毒觀念。

(中時 )