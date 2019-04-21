2019年WTA巡迴賽國斯圖加特保時捷女網賽明天點燃戰火，台灣一姐謝淑薇單打首輪出戰中國大陸好手王薔，若謝淑薇順利過關，第二輪就要碰上現任世界球后大坂直美；而俄羅斯前女單世界第1莎拉波娃（Maria Sharapova），因為右肩傷勢尚未復原，忍痛選擇退賽。

斯圖加特女網賽籤表公布，謝淑薇和大坂直美在同一邊，上個月小薇在邁阿密大師賽驚奇逆轉打敗大坂，被WTA官網封為最危險球員，來到德國斯圖加特，彷彿命運一樣，如果謝淑薇單打順利通過32強賽考驗，16強戰就要再度挑戰現任世界球后。

謝淑薇目前持續訓練備戰中，並在臉書粉專分享訓練影片，由於訓練時必須放下私人感情嚴格要求，謝淑薇用「伴侶、家人互相傷害的好遊戲」，訓練結束男友開車載她兜風，謝淑薇拍下男友專心開車的照片表示：「互相傷害完，只想要哥帶我去外面兜兜風恢復一下感情。」還用「哥開車就是帥」、「迷妹上身」兩個hashtag甜蜜放閃。

謝淑薇用心備戰，曾三度拿下斯圖加特保時捷女網賽冠軍的莎拉波娃則是無奈退賽，透露右肩傷勢還沒回到可以比賽的狀態，她透過聲明稿說：「給我最棒的球迷們，謝謝你們每年為了看我參加我最愛的賽事之一，特地到斯圖加特為我加油，非常抱歉告訴你們我趕不上參加斯圖加特賽事的壞消息，雖然最近傷勢情況有好轉，但還沒準備好面對這麼高強度的比賽。」

(中時電子報)