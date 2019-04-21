針對台灣民意基金會21日發布最新民調，若賴清德、韓國瑜、柯文哲三人參選總統，賴獲33.2％，韓31.1％、柯27.8％。賴清德下午到虎尾誠品舉行新書簽書會時表示，感謝國人對他的支持，他會繼續努力。

賴清德表示，他之所以參加民進黨黨內初選，完全是因為看到基層非常焦慮，擔心台灣的未來，如果民進黨沒有推出一個最強的候選人，恐怕2020年不僅僅失去台灣的政權，對台灣的民主也將造成衝擊，他在社會許多人督促下願意承擔，接續台灣未來的責任，也感謝國人對他的支持，他會繼續努力，敬請國繼續支持他， 讓我有機會贏得最後的勝利，跟大家一起承擔未來的責任。

媒體詢問行政院蘇貞昌表達黨內初選行之有年但可能破壞黨內和諧一事的說法，賴清德回答，蘇院長是民主前輩，他對民進黨的民主也知之甚詳，特別是初選是一道民主程序，有助於黨內團結也有助於凝聚社會支持的力量，他從3月18日登記迄今，他力行君子之爭，一步一腳印往前走，講理念以及治國藍圖，目的就是希望有助於未來溝通團結，這樣的做法不會改變。

(中時 )