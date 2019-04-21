國民黨擬推特別提名辦法

國民黨立委李彥秀今天針對用特別提名辦法將韓國瑜、郭台銘納入初選表示，相信是目前看來最合理的辦法。國民黨中常委曾文培說，有實力就有正當性，誰強誰就代表國民黨。國民黨新北市議員葉元之則呼籲徵召韓國瑜。

根據中央社引述自由時報今天報導指出，國民黨內人士指出，只要確認高雄市長韓國瑜不反對被動參加初選或沒意見，韓國瑜納入初選及郭台銘的參選資格問題，最快5月8日中常會就可以通過特別提名辦法，授權黨中央因應情勢變化，把民調支持度最強的韓國瑜、鴻海董事長郭台銘納入初選名單。

據報導，國民黨立委李彥秀受訪表示，把所有願意承擔，還有可能會贏的人選一起納進來初選的機制，相信是目前看來最合理的辦法。韓國瑜有主客觀的因素無法明確表態，又必須顧及其他表態者的感受還有權利。

她說，透過特別初選辦法，先經過協調，若協調不成，也可以把全部的人選一起考量，找出最強人選，避免再次發生破壞制度的換柱事件，應該是目前符合多數支持者期待以及基本維護制度的方式。

曾文培告訴中央社記者，他認為要解決總統提名問題首先一定要將韓國瑜納入，並且用最簡單、公平且大家都能接受的方法選出強者，有實力就有正當性，誰強誰就代表國民黨。至於要用什麼方式選出強者，他認為只要是各參選人都同意的方式就是最好的方式。

但也有中常委認為，現在不宜再去搞文字遊戲，要初選就辦初選，要民調就民調，也不用再去提特別辦法，若黨中央不想辦初選，就做民調然後公開，誰強就由誰出線。

葉元之受訪表示，先前黨內已有徵召韓國瑜的氛圍，但郭台銘宣布參選後，又要回到初選，甚至是要全民調初選，他認為黨內的說法一直變來變去，不只是因人設事，也讓韓國瑜陷入兩難。

葉元之說，郭台銘宣布參選後，基層分裂十分嚴重，「非韓不投」的聲浪仍非常大，他認為黨中央的說法不宜再變來變去，呼籲黨中央應儘速徵召韓國瑜，平息紛爭，全黨團結定於一尊。

國民黨副發言人蕭敬嚴接受中央社記者訪問時表示，目前既有的總統提名作業要點都沒有變更，初選仍是採七三制（民調七成、黨員投票三成），待國民黨主席吳敦義與所有人會面後，匯成報告後呈報中常會，交由中常會決議最後的形式。

蕭敬嚴指出，與韓國瑜，以及有意爭取總統提名同志的會面，目前正由國民黨副主席兼秘書長曾永權與各陣營積極協調會面時間。

(中時電子報)