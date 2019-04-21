為了開發學生的領域發展潛能，現在許多小學開始都會開放社團課程，不過市議員黃敬平接獲家長陳情，國小開學第6周才將社團繳費單發給家長，且收費單與社團招生簡章的費用不符，恣意漲價，讓家長感覺遭到強迫買單。

黃敬平指出，有些社團不乏是該校熱門的社團，但也有少數比較冷門的社團，要達到一定的名額才能開課，以家長陳情案為例，這個社團的簡章人數是10至15人，簡章費用是1800元，但是家長收到繳費單才發現收費2541元，漲幅達30％。

家長詢問學校，學校說因為未達開課人數，所以要平均分攤不足的費用，但家長質疑，明明報名人數已經11人，達到簡章上10至15人的標準，學校的說法根本不正確，這種漲價理由家長也完全不能接受。

另外，黃敬平指出，藝才班外聘教師的健保費用竟然要家長負擔，而且不僅是一間國中，這樣合理嗎？

教育局表示，會去了解情況，而家長負擔藝才班外聘老師健保費確實不妥，會研議改善。

(中時 )