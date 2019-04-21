女星熊熊常在社群網站上曬出好身材，近期更公開自己的減肥菜單，讓她四天瘦了2公斤，不約而同也有不少女星為了迎接夏天做了不少努力，更大方曬出成果。包含歐陽妮妮、小優、瑪莉亞、A瑤姊妹等都準備迎接夏天。

熊熊曬出好身材，更大方公開自己的減肥菜單。（圖／翻攝自熊熊臉書）

熊熊常在社群網站放上好身材照，近期她公開自己四天就瘦2公斤的秘訣，她表示自己早、中、晚、睡前運動（每次至少15分鐘），有氧、瑜珈拉筋、 鍛鍊肌肉都各5分鐘；白天吃無糖優格或優酪乳（可加點麥片）、或香蕉ㄧ根；中午可以吃菜跟肉（油炸no）（無油少鹽不吃澱粉不喝湯）；晚上蛋白兩顆或是無糖優格。

最佳主持綠葉瑪麗亞近期也因一個月瘦了5公斤，在網路上引發熱議。（圖／翻攝自瑪麗亞臉書）

同樣瘦下來的還有最佳主持綠葉瑪莉亞葉欣眉，她靠著營養輔助食品加上飲食習慣上的改變，一個月瘦了5公斤，變得有自信更常曬出不同自信照。近期有粉絲發現她比之前公開一個月瘦5公斤時，又更瘦了。也讓近期跨足戲劇的她，漸漸擺脫女諧星的稱號，更有人稱她「小梁詠琪」。

戲剛殺青的歐陽妮妮也趁休假大解放。（圖／翻攝自歐陽妮妮臉書）

迎接夏天的還有戲剛殺青的歐陽妮妮，她丟出碗公奶照片，也讓人讚嘆。藝人小優與A瑤姊妹，先前出國也展現泳裝照，好身材一覽無遺。

綜藝節目熱門來賓小優、Apple、瑤瑤，日前出國玩也解放好身材。（圖／翻攝自小優、Apple、瑤瑤臉書）

(中時電子報)