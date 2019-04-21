東協廣場溝通互動平台，辦理「東南亞飲品暨文化交流」活動。（陳世宗翻攝）

為讓民眾更了解國際移工離鄉背井到異鄉工作，可能遭遇語言隔閡、生活習慣和文化差異等挑戰與心路歷程，台中市政府勞工局與交通大學文化研究國際中心合作，將於4月27日（週六）晚間6時在東協廣場溝通互動平臺「SEAT∣南方時驗室」舉行2019移工影展，將免費播放紀錄片《the HELPER》，歡迎民眾前來了解國際移工的多元文化與心路歷程。

勞工局長吳威志表示，目前台灣國際移工人數約有74萬人，台中市則有近11萬名國際移工，其中以來自越南的移工最多，其後依序為菲律賓、印尼及泰國，由於不同國情、語言、文化及生活背景等，也形成國際移工的特殊、多元的文化樣貌。

為了協助外籍移工適應環境，同時也讓國人更了解國際移工，勞工局除了針對外籍移工開辦東協移工國語文班教學課程外，每月都會在東協廣場溝通互動平臺「SEAT∣南方時驗室」（台中市中區綠川西街135號A棟3樓），安排多元的東南亞講座和活動。

勞工局說明，「the HELPER」是一部描述香港家庭看護移工在異鄉工作與生活的紀錄片，片中真實的呈現了外籍移工為了帶給親人更好的生活，勇敢的離鄉背井，踏入全然陌生的雇主家庭，同時如何努力克服語言隔閡、生活習慣和文化上的差異，用心照顧被照護人的堅毅精神，以及適應環境階段的徬徨和日夜思念家人的深情等不為人知的內心世界。

吳威志說，本次影展免費入場欣賞，歡迎民眾一起來了解外籍移工的真實生活與心路歷程。相關資訊請臉書搜尋「SEAT∣南方時驗室」，或可撥打電話0933-410340洽詢活動資訊。

(中時 )