北市一名80歲林姓老婦，日前遭詐騙集團以假檢警老梗，在4天內分3次騙走老婦共153萬元，詐騙集團食髓知味再度重施故技，幸被行員發現有異攔阻，警方循線赴新竹逮捕徐姓車手，正擴大追查集團其它共犯中。

家住北市中正區的八旬林姓老婦，日前在家中接獲詐騙集團來電，假扮檢警誆稱老婦帳戶被盜用，要老婦將帳戶內款項交給「警政署的陳瑞仁檢察官」保管，不然將被列為共犯，屆時將派人去取款，還要老婦遵照偵查不公開，不准聲張。

林姓老婦信以為真，前後3次到銀行編造理由分別提領53萬、50萬、50萬元現金，總共１５３萬元。在住家附近交給前來面收的車手。詐騙集團得手再重施故技，要老婦到銀行匯款100多萬元，這次被行員查察不對及時通報警方攔阻，才未被得逞。

警方獲報循線調帶追人，日前到新竹逮捕徐姓車手，徐嫌辯稱只受命出面拿錢一次，事後獲得一萬元酬勞，警方懷疑有其它車手涉案，正擴大清查中。

(中時 )