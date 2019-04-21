汪小菲難得曝光兒子照片，讓人一看驚豔，直呼太帥！(翻攝自汪小菲微博)

女星大S(徐熙媛)2010年閃婚「俏江南餐廳集團」CEO汪小菲，兩人婚後努力求子，婚後5年生下女兒汪希玥，2016年又添了兒子汪希箖，一家四口生活幸福，而眾所周知汪小菲是個「女兒控」，特別寵愛小玥兒，經常在微博曬女兒萌照，然今天他難得曝光2歲兒子近照，讓網友覺得新鮮之餘，也驚呼：「太帥了吧」。

平常總曬女兒小玥兒照片的汪小菲，今天貼出新的萌娃玩樂照，這回2歲兒子驚喜入鏡，讓粉絲驚喜直呼：「弟弟總算是出現在微博了！」，只見小玥兒穿著白色無袖蓬裙洋裝、把頭髮全都紮起，在車上開心回頭，原來正在逗弄弟弟，2歲幼弟則是穿著格子襯衫，玩得臉頰通紅、汗濕瀏海，反倒襯托出皮膚的白皙，雖然是側面入鏡，然直挺的鼻梁與翹唇一覽無遺，搭配長長的睫毛濃密的睫毛，網友看了不禁讚嘆父母基因強大，「弟弟的五官真的好立體喔！」、「可以多發一點弟弟的照片嗎！」，年紀還很幼小，卻難掩優質帥氣！

(中時電子報)