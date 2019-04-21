一位少將昨在節目上力挺韓國瑜，並舉出許多例子，痛心證明廢了軍檢署後，國軍幹部成了紙老虎。(新聞深喉嚨截圖)

周末深喉嚨 沒軍法沒戰力 韓喻"太監穿西裝" 蔡斥"把話收回"！誰有理？

2013年「洪仲秋是健」促成軍審法修法，在承平（非經總統宣戰）時期，將軍人審判從軍事法院移至司法體系之普通法院。高雄市長韓國瑜近日「太監穿西裝」一說，引蔡英文總統隔空交火。一位少將昨在節目上力挺韓國瑜，並舉出許多例子，痛心證明廢了軍檢署後，國軍幹部成了紙老虎。

高雄市長韓國瑜近日「太監穿西裝」一說，引蔡英文總統隔空交火，出面表示要強力捍衛國軍。但媒體發現，蔡總統6年前頭綁「國防布」在凱道上抗議質疑軍紀，今卻不准韓市長評國軍，兩套標準，藍營也分析，蔡總統是想藉打韓增加聲量。

退役陸軍少將于北辰昨在《新聞深喉嚨》說，蔡總統是一個非常聰明的候選人，找了兩個極端的人來做這件事。第一個聲量最高最會反擊的人叫韓國瑜，你打韓國瑜12萬火力，韓國瑜一定30萬還給你，這是韓國瑜的特色。

另外一個是沒有聲音的人叫做「國軍」，絕對沒有聲音。于北辰說，你是三軍統帥，你講什麼他都不敢說話，絕對不能說話，說話就是對三軍統帥不敬。所以小英找了兩個極端的人來做這件事情，極為聰明，是一個非常會操弄選舉的人，「乘韓風而上」，踩著袍澤的肩膀向上升官，這就是蔡英文現在做的事。

于北辰轟蔡英文這樣做非常錯誤，其實韓市長說的話已經很客氣了。軍法在2013年因為洪仲秋事件，讓整個軍檢單位消失了，他雖然因此升了少將，接了旅長，卻是一個跛腳旅長。

軍法比民法嚴格，于北辰說，嚴好多倍。從2013軍檢單位消失後，雖然軍法還在，但變成由民間地檢署來執行軍法起訴，跟審判的工作。大家可能覺得沒問題，他舉例告訴大家有多大的問題!

第一個案例，有一個排長他不開心，扁了連長一頓!于北辰說，在軍中這暴行以下犯上，是不得了的事情，在前線是要槍斃的。因為考量排長的心理，因為是由民間的司法人員來做審判，所以把人性把相關的事情考慮進去了，排長是在極度壓力之下，才會打連長，而且事後相當有悔意，最後只判了六個月，還可以緩刑。他說，所以這個連長被白打了!

第二個案例，有一個安全士官，站哨到深夜，突然間想到一件事情很重要，外面的朋友在慶生，他把槍跟子彈擺在安全士官桌上。于北辰說，很有觀念，攜械逃亡要判死刑的，這士官翻牆跑了，慶完生又回來了，被抓到消失兩個小時。

于北辰說，以前無故不就職役罪七年以上的徒刑，結果這個安全士官被判了兩個半月得以緩刑，那以後大家都可以跑了啊!

第三件也是非常離譜的，于北辰說，發生在軍事訓練役，四個月的服兵役的弟兄，到了軍中，連長叫他起床點名了，士兵說「不行，我沒睡飽不起來!」營長來點名還是不起來。營長說要移送軍法，他說「我在外面又不是沒被法辦過，你送好了」，果然一送，到他四個月退伍離開了還沒判!因為這非重罪，所以要慢慢按程序去走。

于北辰問，那請問我們在軍中第一線的領導幹部，當你手上沒有軍法以後，你要如何有效的來領導士兵?不聽你的就不聽你的，判例擺在眼前，當領導沒有權威時，如何指揮作戰?

(中時電子報)