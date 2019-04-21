新北市林口區某群聚案件接觸者9人中，桃園市衛生局自4月5日起每日主動進行健康關懷作業，其中1人於4月11日晚間感覺身體微熱後即恢復正常體溫，16日確認為群聚感染事件後，追蹤該名員工，18日經疾管署檢驗為陽性案例。

衛生局指出，目前已掌握此案相關接觸者計77人，將持續延長監測至5月8日；截至4月20日桃園市累計13例麻疹病例，其中7例境外移入、6例國內感染，當中的5例為衛生局積極追蹤接觸者發現異常，轉介就醫而確診。

衛生局呼籲，該個案可傳染期間多在林口與龜山交界處活動，民眾於4月7日至4月15日間有前往林口區山水茶堂（文化二路一段）、昕境廣場商圈（文化三路一段）及龜山區復興北路商圈活動或曾於3月30日晚間5時至8時至林口老四川餐廳用餐民眾，如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應提高警覺，主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

(中時 )