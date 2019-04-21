電影從埃及人煙罕至的痲瘋院區，躍上坎城影展盧米埃巨幕映廳。（海鵬提供）

埃及影史首部入選坎城競賽片的電影《逆著風的旅行》，日前在台舉行試片正逢6級強震，現場雖引發不小騷動，但因劇情太過感人，觀眾多半仍「冒生命危險」看完整部電影，看完還有觀眾還笑說：「美麗風景配上地震很有感。」

該片描述一名痲瘋男子為尋找失聯父親，沿著尼羅河展開一場公路旅行的故事，這趟尋父之旅跋涉600公里，先後搭乘機車、貨車、船、警車等，奇蹟似地穿越了埃及，並一路展現人性的善良。

今年才33歲的埃及新銳導演蕭基，紐約大學畢業後返回埃及拍片，有次赴痲瘋村落拍攝時，驚訝發現麻瘋病患即便康復，卻因外貌醜陋遭到社會拒絕，從此一輩子與世隔絕、甚至自卑地消聲匿跡，感慨萬千的他，決定將之拍成電影，傾所有積蓄投入拍攝，但電影拍到尼羅河時裘弊金盡，只得被迫中斷，後竟在短短1個月內獲得網友們金援2.2萬美金（約台幣66萬），使這趟旅程得以繼續。

電影不打悲情牌，反更呈現人性堅毅、善良及樂觀面，即使入選坎城影展，兩位素人主演賈麥爾及亞伯戴哈菲卻婉拒60公尺的坎城紅毯，把所有感動只留在電影中。電影5月3日在台上映。

(中時 )