當時大愛村居民，訴說20年重新站起歷程、分享酸甜苦辣。（沈揮勝翻攝）

1999年發生的921震災，再過5個月就滿20年了。慈濟基金會草屯連絡處21日舉辦「走過二十，你好嗎？」大愛村住民感恩茶會，邀約當時大愛村的住民敘舊與心靈交會，並由當時協助提供土地興建大愛屋的善心人士，藉著音樂話當年，分享走過傷痛迎向未來的故事。

慈濟草屯連絡處指出，921地震災難之大、災情之重，讓證嚴法師「悲極無言」。災後全台慈濟志工湧到南投，協助賑災後勤及周邊援助工作。

為在最短的時間內，讓受災民眾能安頓下來，重新回歸正常的生活軌道，慈濟志工趕搭組合屋，提供受災民眾安穩的居住環境；另擬定「希望工程」計畫，在南投、台中等縣市援建50所學校。

當時草屯中山里里長簡煥基，適時無償提供自己的私人土地，讓整個援建工程能圓滿。21日的感恩茶會中簡煥基指出，當時鎮長洪敦仁無私奔走，才會促此良緣。

大愛村管理委員會第1屆主委顧錦銘表示，原居住在草屯虎山路的大廈，因地震而倒塌，正當為全家的棲身地發愁時，還好慈濟的大愛村給了我們最好的庇護之所，由衷的感謝慈濟人的溫暖與關懷。

時任大愛村圖書室館長的志工施美吟現身說法，指因慈濟與社會關懷，讓受災者重新積極面對生活。

慈濟草屯連絡處統計，當年中部4個縣市12鄉鎮19個據點興建大愛村，總計1743戶、面積21051坪。南投縣分別於南投、集集、埔里、國姓、草屯計有12處1170戶大愛屋，其中坐落在草屯太平路與富林路口就有150戶。

(中時 )