最萌狐群狗黨旅行團到三義四月雪小徑朝聖苗栗雪白油桐花海。（何冠嫻翻攝）

來自台北的「最萌狐群狗黨旅行團」以支持領養代替購買、結紮代替撲殺理念創團，21日選在苗栗三義鄉，25人帶著19隻毛小孩到「四月雪小徑」一日遊，朝聖白雪紛飛景致，共創美好回憶。

正值白花齊放的油桐花季，最萌狐群狗黨旅行團召集25人，一早搭乘遊覽車到苗栗三義鄉朝聖白雪景緻，與狐狸犬、貴賓犬、米克斯、馬爾濟斯等19隻毛小孩們，漫步三義木雕博物館旁的四月雪小徑，欣賞白雪靄靄的油桐花，毛小孩們更是興奮的活蹦亂跳，沉浸苗栗好山好水。

最萌狐群狗黨旅行團長邱思雅表示，過去曾到苗栗旅遊，對油桐花的雪白花海景致難以忘懷，便利用假日與團員們相約，帶著毛小孩南下踏青朝聖，讓牠們也能體驗白雪紛飛的浪漫情懷，共創回憶，但因最近大雨滂沱，許多雪白桐花被大雨打落，讓人直呼可惜，但毛小孩們與飼主仍玩得相當盡興，拍下許多美照留念。隨後一行人也到南庄老街遊玩，雖下起大雨也不減眾人興致，將狗狗放進推車，做好防雨裝備，一起體驗南庄的慢城旅遊。

愛狗人士許理恆說，大家網路認識，出遊的毛小孩大部分為領養而來，另愛狗人士陳寶如也盼民眾能一起幫助更多小狗，呼籲若決定飼養寵物，不一定要用買的，「用領養就可以」，毛小孩都是很棒的！

(中時 )