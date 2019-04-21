書迷與支持者在書店外等候賴清德到來。（周麗蘭攝）

簽書前賴清德發表14分鐘他對勞工與農民生活看法與因應之道。（周麗蘭攝）

支持者與書迷約一百多人，無檯面上的政治人物，但書迷頗熱情。（周麗蘭攝）

前行政院長賴清德21日下午到虎尾誠品舉行新書《用行動帶來希望》簽書會，闡述台灣精神是「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，他表示不論擔任台南市長或行政院長時他都非常關心農民，「我擔任總統的時候也不例外」。

賴清德受訪時解釋，「我擔任總統的時候也不例外」指的是未來擔任總統也不例外，也會關心農民。

賴清德簽書前對支持者與書迷發表談話，長約14分鐘，論述他對農業、勞工生活辛苦但充滿希望的觀察，他表示這是台灣精神，番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳，辛苦但永遠樂觀充滿希望。

賴清德提及對雲林縣農業問題的看法是缺工與產銷失衡，產銷問題解決之道他認為，首先要有未雨綢繆的精神，第二要有完善的配套機制，第三要有決心全面推動，包括中央、地方政府、農會系統、產銷班，才可以把產銷失衡降到最低，台北果菜市場的拍賣西統不要自己做自己，發生問題大家都在乾著急。

媒體詢問最近蔡總統與郭台銘言詞交鋒占據媒體版面，會不會擔心簽書會太過溫和而被邊緣化？賴清德回答，多數選民希望看到候選人的治國藍圖，他每到一個地點都會講對於國家未來的看法，或是台灣社會問題如何解決，大家可以知道他是一步一腳印，藉由到每一個縣市去辦簽書會，同時發表我對該縣市的問題解決之道，希望能夠得到大家的支持。

(中時 )