日艦涼月號掛旭日旗抵青島 將參加國際閱艦式 19:022019/04/21 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時隔7年餘，日艦再次訪問大陸。日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號21日抵達青島，將參加23日紀念解放軍海軍成立70周年，在山東省青島附近舉行的國際閱艦式。 這是日本海上自衛隊艦艇自2011年12月以來時隔約7年半再次訪中，也是去年10月中日領袖會談商定的兩國艦艇互訪的一環。 「涼月」號懸掛海上自衛隊自衛艦旗幟「旭日旗」抵達港口。南韓曾在去年舉行的國際閱艦式上要求日本不懸掛旭日旗，日方因無法同意而放棄參加。大陸並未有此要求。 (旺報 ) #日本 #海上自衛隊 #自衛隊 #國際 #青島 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年度達142億美元 日本陷貿易赤字 3年首見 04:092019/04/18 《國際油價》庫存降幅不如預期，周三國際原油期貨收低 10:172019/04/18 俞建華回鍋大陸商務部副部長 21:442019/04/18 陸迎海軍70年 國之重器聚青島 04:092019/04/19 4國神盾艦赴陸 參加艦隊檢閱 04:092019/04/19 《國際油價》低接買盤，周四國際原油期貨反彈收高 10:182019/04/19 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:062019/04/19 陸史上最大閱艦式3看點 雙航母最受矚目 18:392019/04/19 日兩棲部隊將乘出雲號部署南海與陸對抗 22:392019/04/19 陸將舉行青島海軍大閱兵 04:102019/04/21 國際熱門新聞 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 - 國際 第一槍！美開除3涉竊密華裔科學家 - 國際 想省錢 盤點8種不該在機場買的東西 - 國際 一帶一路風險高 這關鍵讓他國仍願加入 - 國際 烏克蘭總統大選開始投票 喜劇演員贏面大 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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