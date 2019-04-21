時隔7年餘，日艦再次訪問大陸。日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號21日抵達青島，將參加23日紀念解放軍海軍成立70周年，在山東省青島附近舉行的國際閱艦式。

這是日本海上自衛隊艦艇自2011年12月以來時隔約7年半再次訪中，也是去年10月中日領袖會談商定的兩國艦艇互訪的一環。

「涼月」號懸掛海上自衛隊自衛艦旗幟「旭日旗」抵達港口。南韓曾在去年舉行的國際閱艦式上要求日本不懸掛旭日旗，日方因無法同意而放棄參加。大陸並未有此要求。

(旺報 )