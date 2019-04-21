債務糾紛相約談判 對方爽約憤開槍 18:002019/04/21 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本月14日凌晨，新北市蘆洲警分局接獲報案，指三民路1輛白色賓士轎車有人從車窗對空連開3槍，警方立即派員到場，但賓士車已離開，員警則在地面發現1枚道具槍彈殼，無人員傷亡。 警方著手調查，當天下午即循線查獲23歲林姓男子到案，並查扣道具槍1把、道具彈1顆。 林嫌供稱，因與人相約談判8萬元債務糾紛，故請朋友借車載他到該處，但對方遲未出現，故才憤而對空開槍。 偵訊後，全案以恐嚇公眾罪嫌函送法辦。 (中時 ) #道具 #債務糾紛 #警方 #債務 #糾紛 也許您會感興趣 推薦閱讀 OECD示警 陸刺激政策 恐不利債務控制 04:102019/04/17 影》感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 海航旗下CWT公司 爆63億債務違約 12:372019/04/17 海航旗下CWT公司 爆56億債務違約 04:092019/04/18 國道連開8槍教訓 推2車落海滅證 04:102019/04/18 新加坡財長：美陸競爭關係遠比貿易糾紛複雜 16:152019/04/19 男搭Uber被打討拍 影片曝光原來是… 00:102019/04/19 王毅：一帶一路提出6年 貿易總額逾6兆美元 17:022019/04/19 再爆債務違約 中民投已遭查封29億人民幣 04:092019/04/20 檢察官說法》支付命令是詐騙？不理可能會出事 00:112019/04/21 社會熱門新聞 女人讓你碰這3個禁區 代表你有機會了 - 社會 女童從20樓丟一顆 要賠2500萬 - 社會 新北市泰山2國小童死亡 父稱不想活下落不明 - 社會 - 中時 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 花博停車場圈養活雞 民眾：比扯鈴還扯！ - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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