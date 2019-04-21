本月14日凌晨，新北市蘆洲警分局接獲報案，指三民路1輛白色賓士轎車有人從車窗對空連開3槍，警方立即派員到場，但賓士車已離開，員警則在地面發現1枚道具槍彈殼，無人員傷亡。

警方著手調查，當天下午即循線查獲23歲林姓男子到案，並查扣道具槍1把、道具彈1顆。

林嫌供稱，因與人相約談判8萬元債務糾紛，故請朋友借車載他到該處，但對方遲未出現，故才憤而對空開槍。

偵訊後，全案以恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

(中時 )