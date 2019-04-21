藍心湄在《你那邊怎樣·我這邊OK》重新唱跳〈濃妝搖滾〉。（粘耿豪攝）

藍心湄性感唱跳〈濃妝搖滾〉，新加坡男星陳羅密歐、黃俊雄伴舞。（粘耿豪攝）

新加坡男星陳羅密歐、黃俊雄來台拍攝《你那邊怎樣·我這邊OK》。（粘耿豪攝）

有「台灣瑪丹娜」美譽的藍心湄，在台灣與新加坡新傳媒攜手合作的《你那邊怎樣·我這邊OK》飾演過氣女歌星「甄蒂」，劇組21日開放媒體探班，藍心湄載歌載舞，重現百變女王〈濃妝搖滾〉性感唱跳，新加坡男星陳羅密歐、黃俊雄伴舞。藍心湄自嘲可以當他們「阿嫲」：「這首歌都30年前了，那時候他們應該還只是『小蟲子』吧！」

藍心湄說，上一次正式演唱這首歌是2012年小巨蛋演唱會，平常如果去KTV，如果有長輩想要聽，重溫30多年前的青春，她就會獻唱娛親。

藍心湄劇中與小她20歲的陳羅密歐有曖昧情愫，但每每想到「我都可以當他媽了，怎麼可能」就必須自我壓抑。被問私下可以接受姊弟戀嗎？藍心湄大方表示：「當然啊！非常歡迎，好想喔！」她說自己55歲了，還沒交過這麼小的，坦言交過最小的男友是當時對方40歲，比她13歲，「男女之間的感情很難說，不管是談姊弟戀、正常戀、男男戀或女女戀，最重要的就是不能欺騙，一定要真誠愛對方」。

被問如果二選一，會選陳羅密歐還是黃俊雄？藍心湄笑說，她這幾個月每天跟羅密歐在一起，「羅密歐上戲前要裝個大肚腩在身體上，姊姊看膩他的肉體了，俊雄對我來說比較新鮮，而且笑起來好甜喔」。

黃俊雄和陳羅密歐都說可以接受姊弟戀，藍心湄一聽馬上問：「姓陳的可以嗎？」大家以為她想介紹給自己好姊妹陳美鳳，結果藍心湄笑說：「按照年齡分配，應該是陳莎莉先！」陳羅密歐和陳美鳳之前在新加坡戲劇演母子，他來台灣拍戲後也約對方吃飯，「美鳳姐說會約較熟的朋友來，到了後才發現她找的是心湄姐」。

藍心湄說，她演戲這麼多年，常聽到其他演員說導演喊卡後 情緒回不來，她一直想說怎麼可能，沒想到這部戲，她真的在喊卡後好多次都回不來，「好恐怖噢！真的好像在講自己！心想反正早晚都會不紅，都要適應，眼淚就會掉下來，會抽離不了那角色」。她說這樣的情緒讓她快嚇死，感覺快得憂鬱症，「我本來就愛哭，是哭點很低的人，劇本又寫得很細膩」。

劇中飾演過氣女藝人，藍心湄開玩笑說：「拍這部戲之後，我每次去錄《女人我最大》都超敬業，就怕自己不紅。現在有主持、有戲拍，我覺得自己很幸福。」她也讚《你那邊怎樣·我這邊OK》劇本非常寫實，「我本來就哭點很低，太投入角色，擔心自己是不是要憂鬱症了，常常導演喊卡了我還抽不了身，覺得好恐怖，真的會想到自己，反正早晚會不紅了，早晚都要適應接受，想想眼淚就掉下來。」

她說自己入行以來只有「紅跟比較不紅」，沒有想過會像劇中角色一樣被觀眾遺忘、到處碰釘子。所以拍這部戲至今快五個月，每次去錄《女人我最大》都超敬業，「就怕自己快不紅了，雖然主持17年了，但還是覺得好幸福。我們這個team人不多，但能力都很強，業務又很強，是一個幫老闆賺錢的節目。我現在過得不只是凍齡，而是逆齡生活。

兩位男主演在新加坡人氣都很高，陳羅密歐剛在新加坡紅星大獎奪得「十大最受歡迎男藝人」，黃俊雄在新加坡曾獲得10次「十大最受歡迎男藝人」而獲頒「超級紅星」榮耀，陳羅密歐笑說：「我還有5次要努力，俊雄已經上了神台，是男神等級了。」

(中時 )