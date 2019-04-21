新北市老四川爆發麻疹群聚感忍，其中1名21歲女員工疑似有麻疹症狀，卻不顧警告，未自主隔離，竟然「趴趴走」，從居住地桃園搭高鐵南下返回高雄老家，事後被疾管署證實確診，但該女已返回住家與老母、弟弟同住，疾管人員獲悉相當火大，怒斥「是嫌得麻疹的人不夠多嗎？」高市衛生局將移請主管機關桃市衛生局裁處，可依違反《傳染病防治法》罰3000至1.5萬元。

高市疾管處指出，該女在近日爆發麻疹群聚感染的火鍋店工作，4月11日出現發燒、流鼻水、後肩頸關節酸痛等症狀，17日至林口長庚醫院施打麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，請她落實自主健康監測，18日昆陽研檢中心驗出麻疹檢驗指標項目皆為陽性反應，並進行通報為麻疹疑似個案，21日經疾管署研檢中心研判為麻疹確診。

不過，個案在自主健康監控期間（4月10日至4月20日），無視麻疹為高度傳播風險之傳染疾病，沒好好落實居家自主隔離措施，18日晚間9時10分搭乘高鐵687班次(3號車廂6D)由桃園站出發，10時45分到達高市左營站，並於11時許搭乘高捷紅線至美麗島站，再轉橘線至西子灣站後歩行返家。

疾管處指出，該個案行經過程，恐使周邊鄰近民眾曝露於麻疹感染風險，疑有違反傳染病防治法第36條，將主動移請相關主管機關桃市衛生局裁處。

高市衛生局直到昨晚才接獲疫情通報，經追蹤掌握個案家人接觸者媽媽、弟弟共2人，目前沒有疑似麻疹症狀，但已請加強落實自主健康管理。

(中時 )