嘉義市立世賢圖書館重新開館，市長黃敏惠陪小朋友使用AI智能機器人。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

嘉義市立世賢圖書館整修，21日重新開館，新設置多元文化專區，提供英文、東南亞語文圖書及繪本，新住民借閱母國語言的書籍，兒童室啟用第1台AI智能機器人當小書童，陪伴小朋友看書趣。

世賢圖書館是嘉義市第一座圖書館，已用了27年，2017年2月至9月由經營建署補助700萬元及市府配合300萬元，共約1000萬建戶外景觀，因頂樓滲漏水嚴重，市府編列1000萬元，於2018年6月開始休館整修，昨天由市長黃敏惠及多位議員剪綵，重新開館啟用。

黃敏惠說，世賢圖書館整修完工啟用，改善展演廳空間，還有網路視聽區、筆電使用區、電子書閱覽等數位服務區、多元文化專區，並引進首台陪伴型AI機器人「凱比」，與幼稚園及國小低年級做科技化的互動，帶起孩子的學習興趣，歡迎大家多多利用世賢圖書館。

此外，設置多元文化專區，提供英文圖書、東南亞語文圖書及繪本，提供新住民母國語言的書籍，新住民可以借閱母國語文書冊。

世賢圖書館新開館期間，特地展出插畫家徐佳伶的「書店風景插畫展」、小衰尾的「找到一個與自己獨處的時光」角落、「南洋『心』風貌─多元文物及家庭故事展」等活動，即日起至5月5日止，借書並觀展打卡，贈送紀念品，送完為止。

(中時 )