北韓17日試射新型戰術引導武器後，美軍RC-135系列偵察機在18-19日連續兩天在南韓首都圈上空偵察飛行。

據韓聯社引據多名消息人士21日透露，該偵察機現身首都圈上空實屬罕見，或意在掌握北韓17日試射武器後的相關動向。

消息人士稱，在朝試射多枚飛彈的2017年，RC-135W曾經常現身首都圈上空，但此後只在南韓西部海域上空飛行。一名軍方相關人士也表示，RC-135偵察機近期不曾在首都圈上空飛行。

據悉，該偵察機的飛行區域屬於韓朝依據《9·19軍事協定》規定的禁飛區韓方一側，未進入禁飛區。韓朝軍方去年11月起全面停止在陸海空的一切敵對行動，並以軍事分界線為準，將東部地區韓朝各40公里、西部地區各20公里設為禁飛區，駐韓美軍飛機也同樣適用。

對於北韓17日試射的新型戰術引導武器，韓軍此前表示是地對地引導武器。分析認為，該車載型武器能有效打擊空中直升機和地面戰車、裝甲車和炮軍陣地等。

(旺報 )