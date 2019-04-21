暖冬氣候影響，國產蘆筍也提前進入盛產期，台南安定也是蘆筍的產區之一，近期每天農民採收包裝後都會送往農會集會場，再運往北部市場銷售，目前每公斤批發價在145元左右，收益不錯，但安定區蘆筍種植面積卻不增反減，已經被鄰近的將軍區超越。

安定區農會指出，在蘆筍種植的全盛時期栽種面積超過40公頃，但由於栽種及收成相當耗費人力，採收期清晨3點多就得到田裡工作，過程得要長時間彎腰，再加上分級包裝等，工作時間拉得很長，相當辛苦，加上農村人口老化問題嚴重，影響投入意願。

前年底安定蘇厝一帶鄰近曾文溪畔的滯洪池開始興建，蘆筍面積又少了10幾公頃，現在全區栽種面積僅有20公頃不到，栽種蘆筍的農民也剩下30多人，而鄰近的將軍區農會則大力推廣種植，採溫網室與露天栽培並行，吸引青農及新農人投入，也自創品牌並實施契作，現在規模已經超越安定區。

安定區農會則以穩定銷售通路及價格為首要目的，數年前開始全面輔導安全用藥，並與各地農會、農訓協會、餐廳合作，開拓更多銷售通路，另外也透過共同運銷銷往北部市場，由於需求量大，銷售量也相當穩定，由於國產蘆筍的經濟價值高，未來也將持續推廣農民種植。

(中時 )