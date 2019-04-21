環保局派遣清溝車及清潔人員，將側溝塑膠容器及木條阻塞物清除後，有效解除當地淹水情形。（陳世宗翻攝）

中部地區20日晚上到今天凌晨天降急驟雨，造成豐原與神岡區出現積水，樹木傾倒、路燈故障、道路坑洞等零星災情；市府環保局、水利局、觀旅局、建設局等局處積極搶修，迅速排除受災情況。市長盧秀燕特在臉書上貼文，感謝市府團隊堅守崗位搶修，守護市民生命財產安全。

市府指出，21日接獲1999通報造成神岡區神洲路出現淹水，市府立即派員會同區長、里長及水利會小組長前往勘查；發現因豐洲路、神洲路口道路側溝阻塞，瞬間強降雨造成排水不及；經環保局派遣清溝車及清潔人員，將側溝塑膠容器及木條阻塞物清除後，有效解除當地淹水情形。

市府統計，急驟雨造成台中道路坑洞13件、樹木傾倒8件、路燈故障19件等受災狀況，東豐自行車道大樹連根拔起橫倒路上；梨山地區福壽山農場路段路樹傾倒橫跨路面阻礙通行，150戶用電受到影響，警方冒雨實施交管，經工作人員鋸斷移除並恢復供電。

市長盧秀燕今天特在臉書上，貼文感謝這些市府同仁這些城市的無名英雄默默付出，守護市民的生命財產安全。市府強調，近日全台對流雲系發展旺盛，天氣不穩定，各地仍可能有豪大雨；提醒市民朋友多加留意、小心安全，市府團隊亦會做好防汛整備工作，加強戒備降低水患威脅。

(中時 )