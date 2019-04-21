給上學、就醫民眾一條安全的路！新竹市鐵道路2段沿線有學校、醫院，卻因路幅窄，常見民眾與車爭道的危險景象，為了還給民眾行走的安全空間，新竹市政府爭取前瞻基礎建設計畫，核定1020萬元，將在鐵道路2段開闢2至3公尺人行道，預計9月底完工，打造安全的步道系統。

新竹市長林智堅表示，鐵道路2段沿線有光華國中、三民國小、台大醫院新竹分院等，鄰近還有大型社區，常見學生、就醫民眾行走，而鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，因戰備需求式微，2000年闢成道路，不過因路幅窄又有停車需求，無法設置人行道，因此常見人車爭道導致險象環生。

交通處長倪茂榮指出，鐵道路2段寬約10公尺，交流量大，沿線設置停車格，而90公分的步道也常被變電箱、電桿、燈桿占用，影響通行，且公車站牌設置阻隔行人動線，為了改善困境，市府爭取補助，重新配置道路空間。

鐵道路2段未來將新闢2至3公尺人行道空間，以及1公尺寬的綠帶，放置變電箱、電桿及燈桿，並設置公車彎，避免公車停靠影響車流。此外，工程也將改善鐵道路2段附近的金華里集會所空間。人行道工程總長約630公尺，預計22日開工、9月底完工，屆時將給民眾一條安全的行人空間，而工程期間路幅將縮小，也請民眾配合放慢通行速度，以策安全。

(中時 )