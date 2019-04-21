無患子因具有天然清潔的功效，被業者用來做為開發相關產品的原料，目前已經有洗潔精、洗衣精、美容沐浴用品等多樣產品，在市場上頗受消費者青睞，但無患子俗名眾多，在推廣之初，其實很少人知道「它」究竟是啥，經過業者研究後，推廣才變得順利起來。

無患子生技公司負責人王高榮在20年前投入無患子產品的開發研究，從民間傳承的小偏方製作出天然的清潔劑，也因此獲得神農獎肯定，並應邀到各地推廣無患子，沒想到各地的老人家卻鮮有人聽過無患子，後來才發現無患子是學名，根據地域不同有各自的俗稱。

王高榮說，嘉義以南都以「黃目子」、「搓目子」來稱呼無患子，嘉義中埔以北到南投，則稱做「磨麾子」，客家人則稱做「目浪子」，在新北五股一帶，則是以「濁目子」來稱呼無患子，在大陸雲南叫做「苦楝果」、廈門叫做「磨麾」，佛教則稱無患子是「鬼見愁」，還有假龍眼、油珠子、肥珠子等，五花八門。

隨著無患子的相關產品在市面上越來越常見，運用在清潔用品上因為成分天然，知名度也逐漸提高，近期無患子已經陸續開花，且授粉狀況不錯，都能看到成群蜜蜂在花間穿梭，若天候持續穩定，預計今年可望豐收。

(中時 )