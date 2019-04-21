烏克蘭的總統大選在周日開始投票，這場選舉最特別的是-喜劇演員佛拉迪米爾·澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)，他沒有任何從政經驗，不過曾經在電視劇中扮演過總統。可以說，他憑著曾經演過總統，來競選新總統，而且民調很高，贏面相當大。

路透社報導，週日的烏克蘭總統大選是第二輪投票，分別是現任總統布洛申科(Petro Poroshenko)和澤倫斯基，然而澤倫斯基早在第一輪初選時，就以30.24 %的得票率領先群雄，布羅申科只有15%。調查指出，澤倫斯基非傳統的身份，使他在選戰有著很大的優勢，包括他善用社交媒體，以及過去的喜劇演出，而不是傳統的政見會和宣傳單。兩位候選人在週五時，於基輔的足球場舉行一場相當熱鬧的辯論會，澤倫斯基當眾下跪表示決心，成為辯論會的爆點，不過兩人也有共識，都承諾當選後，烏克蘭會保持親西方的道路。

澤倫斯基承諾打擊腐敗，這一政見引起了烏克蘭人的共鳴。這麼一個擁有4200萬人口的國家，過去長期是蘇聯的附庸，然而獨立出蘇聯之後的三十年，仍然是歐洲最貧窮的國家之一。

KIIS研究公司週二進行的民意調查顯示，Zelenskiy獲得72％的支持度，而布羅申科僅獲得25％。上週另一項不同的調查顯示，支持度分別為61％和24％。

對於投資者來說，無論誰獲勝都將必須推出有效果的經濟政策，以吸引外資加入，並且需要國際貨幣的改革計劃，烏克蘭才有活路。

分析師表示，澤倫斯基的高支持度，與世界許多地方同時發生的非傳統政治獲勝很相似，從英國退歐到美國總統川普的當選、義大利的五星運動(同樣受到喜劇演員推動)，以及極右翼主義的崛起，這在法國和西班牙尤其明顯。

現任總統布洛申科一直試圖將他的對手描繪成一個頑固的民粹主義者，指責他的方向會使烏克蘭更容易受到俄羅斯的攻擊。不過烏克蘭的戰爭危機早已存在，自2014年以來，烏克蘭東部頓巴斯地區長期處於戰亂，烏軍與與克里姆林宮支持的分離主義份子作戰，儘管有一場名義上的停火，但已造成1萬3千人死亡。

布洛申科表示，他的執政已使烏克蘭好轉中，比如烏克蘭得到免簽證，可以旅行到多數歐盟國家，他也建立了一個獨立於莫斯科的烏克蘭東正教會，並成功遊說西方，對俄羅斯實施制裁。但批評人士稱，這些所謂的改革與預期並不相符，多數與經濟無關，同時東部的戰爭也沒有真正結束。

不管如何，烏克蘭人對國家失去信心，根據3月份發布的蓋洛普民意調查顯示，只有9％的烏克蘭人對自己的國民政府有信心，這是世界上任何選民中最低的。

(中時電子報)