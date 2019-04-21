號稱千年樹齡的台中谷關五葉松神木，21日零晨驚傳「斷臂」，從樹頭側生的枝幹疑遭白蟻蛀蝕，不敵連夜風雨，應聲斷裂，並掉落數十公尺深的大甲溪谷。當地民眾發現，趕緊向市議員冉齡軒通報，希望農業局趕緊協助搶救，並確認神木是否遭遇蟲害威脅。

谷關五葉松神木位於神木谷飯店庭園，高約36公尺，相當於12層樓，樹圍需6人才能環抱，地方相傳樹齡逾千年。五葉松神木主幹分出數根巨大枝幹，號稱是全東南亞最大，因枝繁葉茂，終年常綠，沒人料到早已「得內傷」。

谷關居民一早看見大甲溪河谷出現一支巨大斷木，原本以為是清晨大雨，從上游沖下來的漂流木，後來發現竟是五葉松神木的枝幹斷裂。趕緊衝到神木谷飯店庭園查看，發現五葉松樹頭出現1.5公尺大的傷口，樹洞內殘留許多崩壞的腐木，懷疑神木遭白蟻蛀蝕已久。

谷關五葉松神木「斷臂」，掉落時波及其他枝幹，出現明顯裂痕。（民眾提供）

谷關五葉松神木支幹從根部斷裂，形成大樹洞，「內傷」曝光，殘留許多崩壞的腐木。（民眾提供）

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，五葉松神木「斷臂」從樹頭處斷裂，樹洞看似被白蟻蛀空，看起來滿深的，憂心巨大神木頭重腳輕，有傾倒可能。她透過市議員冉齡軒，向農業局求救，希望趕緊派專家協助查明「斷臂」原因，檢驗樹洞是否遭蟲蛀，搶救千年神木。

台中市農業局林務自然保育科陳英琮表示，谷關五葉松為台中市列管的受保護樹木，從照片看來，斷裂處有明顯蛀洞，明天將邀請中興大學樹木專家到場診斷，查明病因，並提供治療建議給土地所有權人參考。

谷關五葉松神木驚傳「斷臂」，巨大枝幹掉落數十公尺深的大甲溪谷，當地居民一度誤認為漂流木。（民眾提供）

(中時 )