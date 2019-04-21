楊鎮浯縣長（左）與金寧鄉長楊忠俊（中）、金城鎮長李誠智（右）挑蚵擔上岸，體驗蚵民的生活日常。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智等人和鄉親分享豐收的喜悅。（李金生攝）

拿起蚵刀和戴上粗棉手套，鄉親體驗剖蚵的樂趣。（李金生攝）

金門海岸肥美的石頭蚵，是當地主要特產之一。（李金生攝）

楊鎮浯縣長等人體驗蚵民辛勞，直說：「真是粒粒皆辛苦！」（李金生攝）

「千人剖蚵」活動爆棚，吸引1200餘人參加。（李金生攝）

不少鄉親熟練剖蚵，真的是「高手在民間！」（李金生攝）

老阿嬤（右）剖蚵功夫了得，不到半小時就滿滿一大盆。（李金生攝）

傳統民俗表演為「千人剖蚵」活動帶來歡樂氣氛。（李金生攝）

金門「2019小麥石蚵文化季」壓軸重頭戲「千人剖蚵體驗」活動，今（21）日下午在古寧頭北山海堤熱鬧登場，來自全島各地的1200餘位民眾手起刀落，2小時不到剖完8000公斤帶殼海蚵，開心分享豐收的喜悅。

這項由金寧鄉公所主辦，金門最具鄉土特色的產業活動，以小麥、海蚵為2大主題單元，其中最受歡迎的千人剖蚵體驗，下午3時30分在古寧頭北山出海口兩側海堤登場，吸引全島各地鄉親扶老攜幼參加，不少旅台鄉親專程返金共襄盛舉。

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智，也與縣府觀光處長丁健剛等人從灘岸挑蚵擔進場，拿起蚵刀和戴上粗棉手套，與鄉親一起體驗剖蚵的辛勞。

一路從斜坡吃力挑上岸，楊鎮浯縣長表示，感覺有點喘，可以想見蚵民挑著重擔走過泥濘的漫長「海路」，上岸後還要小心翼翼剖殼取肉，才能成為餐桌上的美味佳餚，可說是「粒粒皆辛苦！」

在剖蚵高手金寧鄉代李開陣的現場指導下，楊鎮浯等人愈來愈順手，讓圍觀的鄉親也稱讚只要再多練幾下，就可以「出師」了，引來大家哈哈大笑。

海堤兩旁一路排開，各長達百公尺的蚵桌，紅男綠女穿梭來去，讓這座平日寂靜，已有600年歷史的濱海聚落，一下就熱鬧起來。多位老人家熟練剖挖，不到半小時就滿滿一大盆，讓許多初體驗，一不小心就刺傷手指的女大生好羨慕，直說：「阿嬤好厲害喔！」

主辦單位還特地邀請當地公揹婆民俗協會、跑旱船及蛤仔精表演，洋溢古早味的民俗陣頭與悅耳動聽音樂，讓一年一度的地方盛會充滿歡笑、喜樂，大家相約明年再見！

(中時 )