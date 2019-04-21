◎韓沒說國軍是太監 藍批總統臉書造假

高雄市長韓國瑜談到頻追加國防預算，但連軍法都沒有的時候部隊是沒有戰鬥力的，「就像太監穿西裝」。蔡英文總統在臉書大力回擊要韓國瑜把「國軍是太監」的話給收回去。政治評論員鄭照新批評蔡英文扭曲原意，「韓國瑜從來沒有說『國軍是太監』五個字，假消息居然來自總統臉書。

◎近萬名代僱駕駛上凱道 怒吼「還我工作權」

交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，其中「小客車租賃業需以1小時作為收費標準」等同阻斷Uber與租賃業的合作，引爆全台代僱駕駛怒火，網路叫車平台自救會今日號召萬人至總統府前抗議，目前約已聚集5、6000人，各相關公協會皆呼籲，政府應給業者生存機會與工作權，立刻撤銷惡法，並成立多元小客車平台。

◎斯里蘭卡首都多處發生爆炸 160死逾400人傷

斯里蘭卡首都可倫坡等地至少3間教堂和3間酒店今天（21日）發生多起連環炸彈襲擊，造成至少160人死亡，逾400人受傷，死者包括9名外國人。該國警察總長在事發前10日曾警告教堂有可能遭到自殺式襲擊。

◎許茹芸攻蛋慶功宴 向李心潔、楊采妮索吻 超嗨

許茹芸（琇琇）20日在台北小巨蛋舉辦「綻放的綻放的綻放」演唱會，圓滿落幕，她事後受訪表示，首度攻蛋心情緊張、興奮，一開場上台就擔心自己淚崩，不過在開唱過程中，數度眼眶泛紅，她坦言全程都繃緊神經專注在歌唱上、享受舞台，「怕哭，我一哭就唱不好」，她一結束演出下台就開心大尖叫，因近期為演唱會已緊張好幾個周，終於自己放鬆。

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