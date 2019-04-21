21日中信兄弟與統一7-ELEVEn獅在天母開戰，同時也是「紅龜」陳江和生涯最終戰役，是他生涯第1002場出賽。陳江和擔任開路先鋒第一棒、鎮守熟悉的二壘，今天3打數沒有安打，但有多次守備的Nice Play，最後在8局上半2人出局時退場休息，由王威晨接替，也在滿場10031位球迷的歡呼中，結束13年的職棒球員旅程，生涯共擊出694支安打、打擊率2成58。

陳江和原本計畫出賽千場後引退，但在球團的大力挽留下，決定在4月21日引退賽前，有任何戰力需求都會上場接替，因此引退賽同時也是陳江和生涯第1002場出賽，是中職史上第22人。

被球迷戲稱是「大聯盟龜」的陳江和，以堅強的內野防守廣為人知，2007年以選秀狀元之姿被兄弟象選中，之後更連續三年拿下二壘手金手套獎，有「內野教科書」的美名。場上專注面對每一顆球、場下同時是隊友的開心果，甚至在21號引退戰這天，還想著要講笑話逗大家笑，不願讓任何球迷、隊友哭泣。

陳江和退場。（陳怡誠攝）

(中時電子報)