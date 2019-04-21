花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央重視景點安全，別讓落石問題成為旅客殺手。（許家寧翻攝）

太魯閣國家公園加強中橫各景點落石安全防治。（許家寧攝）

遊客來玩樂還是玩命﹖花蓮太魯閣昨日再傳落石砸傷韓籍遊客，花蓮縣長徐榛蔚忍不住砲打中央，太魯閣是世界知名觀光景點，但落石傷人事件頻傳，重創花蓮旅遊安全形象，恐造成旅客卻步，質疑拚觀光不應只是地方政府責任，呼籲中央一起重視國家公園安全。

花蓮觀光主打的「雙太」之一的太魯閣，峽谷景觀舉世聞名，每年吸引400萬多人次旅客慕名而來，讓花蓮成為大陸、日韓及歐美背包客最喜愛旅遊城市，受0418地震，20日又發生韓團女遊客被落石擊傷，讓縣府疾呼安全問題必須立刻解決。

徐榛蔚表示，去年0206大地震，前縣長傅崐萁在短短的40天內不分晝夜，把握時間完成復原重建，重拾國內外民眾對花蓮觀光旅業「依舊安好美麗」信心，今年春節連假以來讓花蓮觀光景氣及在地產業經濟復甦，如今「別讓落石問題成為旅客殺手。」

「沒有做不到的安全防護，只有不想做的政府！」徐榛蔚說，當地方政府努力拚觀光，強力為台灣行銷出太魯閣國家公園品牌與名聲，但是國家公園卻連最基本的安全保護機制都沒有，每每有落石發生，花蓮就出現旅宿退訂潮，要如何讓地方安心拚觀光？

太管處表示，2016年起編列8億多元，作為落石解決因應方案4年計畫經費，陸續改善九曲洞、燕子口及長春祠等景點安全防治工程，配合公路總局盤點中橫公路易落石路段設置告警系統，加強防災、減災與避災因應措施；提醒近日地震後園區易有落石，請遊客盡量避免進入。

(中時 )