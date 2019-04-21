民進黨總統黨內初選，蔡英文總統認為「民調下去，黨就分裂了」，被認為是要逼退賴清德，賴清德今天再度表達堅持走完初選全程的立場，強調「連小妹妹都叫我加油」「我要堅持下去」。

賴清德今天赴台南天橋教會進行感恩禮拜，並前往雲林舉辦簽書會，賴清德隨後在臉書表示，「你們的支持 激勵我堅定向前」。

他說，「用行動帶來希望」一書三月底出版後，感謝大家的支持，熱情參與在各地舉辦的簽書會。每場和讀者互動的過程中，許許多多踏實又暖心的叮嚀與期許，激勵他堅定向前。

今天，他收到亮心小妹妹塞給他一張畫，靈巧純淨的畫風，卻承載著巨大的期許，上面寫著「阿伯，請為我們守護家園。」

賴清德表示，「我想對亮心說：請妳放心，阿伯有無比的決心，不管遇到多少困難和阻礙，我都會堅持到底，守護台灣，讓妳和妹妹無憂的在這塊土地上長大」。

他說，像這樣溫馨動人的故事，每場簽書會中，不斷上演。有跟著他簽了五場的年輕人、有行動不便依然出席的大哥、有憂心台灣未來的書法家、有抱著年幼孩子的年輕爸媽，更有來自各行各業基層的心聲。

賴清德指出，沒有華麗的場景，只有這些最樸實、直接的聲音。「謝謝你們，帶著這些能量，我會持續不斷努力」，堅定向前，守護主權、守護家園！文末並標示「連小妹妹都叫我加油」「我要堅持下去」。

(工商 )