2019第7屆「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，21日於大甲慢速壘球場開幕，主辦單位特別邀請「不死鳥」傳奇球星郭泓志開球，讓球迷相當興奮。今年賽事長達1個月，而且競爭激烈，近百組隊伍將在大甲、清水、大里及神岡等地的壘球場較勁，精彩可期。
開幕現場由文昌國小帶來精彩樂曲演奏，緊接熱力四射的中信兄弟Passion Sisters啦啦隊活力勁舞，為典禮揭開序幕。立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏及市議員施志昌等也都到場共襄盛舉。
今年賽事配合永信旗下保健品牌HAC「健沛」營養補給品上市，特別邀請傳奇球星郭泓志分享「不死鳥」持續進化的精神，呼應「能量新進化」主軸。郭泓志並與永信藥品董事長李芳裕一同開球，象徵「王牌對決」。
永信公司表示，今年賽事以「能量新進化」為主軸，希望每位球員都能成為球場上的「Champion」；93組球隊將在大甲、清水、大里及神岡等地的壘球場，進行為期1個月的熱血賽事，歡迎呼朋引伴來為選手們喝采加油。
(中時 )
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